意大利政经：意大利总理莱塔承诺1月出台改革方案

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透罗马12月23日 - 意大利总理莱塔周一承诺，称将在1月出台一个正式的政治联盟协议，其中包括大修选举法和精简政府机构及税收等改革方案。
莱塔表示，新一代领导人将在2014年推行改革，帮助意大利摆脱二十年的不景气局面。在2月陷入选举僵局后，莱塔被任命为左翼和右翼政治大联盟的领导人。
莱塔否认Matteo Renzi当选为中左翼民主党党魁将削弱其权力。他表示，38岁Renzi的到来，标志着意大利政坛“前所未有”的更新换代。
他表示，其联合政府将在1月落实新协议的细节，该协议针对的问题包括为减税以刺激企业增加招聘、为移民子女放宽公民权法案等。
他称，在欧洲议会5月选举前，还将对现有选举法和议会体系进行大修。现有选举法和议会制度使得意大利任何政党都难以赢得稳定的执政多数地位。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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