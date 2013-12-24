意大利政经：意大利总理莱塔承诺1月出台改革方案

路透罗马12月23日 - 意大利总理莱塔周一承诺，称将在1月出台一个正式的政治联盟协议，其中包括大修选举法和精简政府机构及税收等改革方案。

莱塔表示，新一代领导人将在2014年推行改革，帮助意大利摆脱二十年的不景气局面。在2月陷入选举僵局后，莱塔被任命为左翼和右翼政治大联盟的领导人。

莱塔否认Matteo Renzi当选为中左翼民主党党魁将削弱其权力。他表示，38岁Renzi的到来，标志着意大利政坛“前所未有”的更新换代。

他表示，其联合政府将在1月落实新协议的细节，该协议针对的问题包括为减税以刺激企业增加招聘、为移民子女放宽公民权法案等。