主要国家经济指标预测--12月25日****

路透12月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 12月25日-1月3日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.7% +0.6% (较上年同期) +7.1% +6.5% 12月25日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国消费者信心指数 1月 107 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月24日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0745 法国消费者支出(较前月) 11月 +1.4% +0.4% 0745 法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季) 第三季 -0.1% -0.1% -- 美国建筑许可年率(万户) 11月 101.7 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 12月20日当周 351.1 -- 再融资指数 1,444.3 -- 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 12月21日当周 +1.4% -- 1330 美国耐久财订单 11月 +3.5% +2.0% 扣除运输的耐久财订单 +1.2% +0.6% 扣除国防的耐久财订单 +3.5% +1.2% 扣除飞机的非国防资本财订单 +4.5% +0.7% 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 12月21日当周 +3.9% -- 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 10月 +0.5% -- 1500 美国新屋销售年率(万户) 11月 46.4 44.5 1500 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 12月 正13 -- (完)