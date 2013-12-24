版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 25日 星期三 07:11 BJT

****主要国家经济指标预测--12月25日****

路透12月25日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    12月25日-1月3日
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值      前值
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                  12月         +0.7%     +0.6%
                             (较上年同期)                               +7.1%     +6.5%
    
    12月25日(三)
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段     预估值      前值
    2100     韩国消费者信心指数                             1月                     107
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：  
    
    12月24日(二)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段     现值     预估值
    0745  法国消费者支出(较前月)                               11月     +1.4%      +0.4%
    0745  法国国内生产总值(GDP)修正值(较前季)                第三季     -0.1%      -0.1%
     --   美国建筑许可年率(万户)                               11月    101.7        --
    1200  美国抵押贷款市场指数                         12月20日当周    351.1        --
              再融资指数                                             1,444.3        --
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              12月21日当周    +1.4%        --
    1330  美国耐久财订单                                       11月    +3.5%     +2.0%
              扣除运输的耐久财订单                                     +1.2%     +0.6%
              扣除国防的耐久财订单                                     +3.5%     +1.2%
              扣除飞机的非国防资本财订单                               +4.5%     +0.7%
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            12月21日当周    +3.9%        --
    1400  美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)             10月    +0.5%        --
    1500  美国新屋销售年率(万户)                               11月    46.4       44.5
    1500  美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                     12月    正13         --
     (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐