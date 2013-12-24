金属期市：伦铜持稳在7,200美元上方，库存降至近11个月低点

上海期交所主力3月期铜合约 下滑0.1%，至每吨51,270元人民币(8,400美元)。

LME期锌 下跌0.2%至每吨2,053美元，周一曾升至近10个月高点2,071美元，受助于供应收紧且中国需求坚挺。

国际铜业研究组织(ICSG)公布的数据显示，9月全球精炼铜市场继8月供应小幅过剩后出现16.2万吨缺口，因创纪录高位的中国表观需求吃掉了供应。

智利政府表示，向国有铜矿公司Codelco提供额外10亿美元的融资支持，以保护该公司的投资评级并使其能够推行至关重要的支出计划。

中国最大券商之一的广发证券 旗下GF Financial Markets已经申请LME场内交易资格。若申请获批，GF Financial Markets将成为第一家在LME场内进行交易的中国券商。(完)

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