金属期市：伦铜持稳在7,200美元上方，库存降至近11个月低点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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上海期交所主力3月期铜合约 下滑0.1%，至每吨51,270元人民币(8,400美元)。
LME期锌 下跌0.2%至每吨2,053美元，周一曾升至近10个月高点2,071美元，受助于供应收紧且中国需求坚挺。
国际铜业研究组织(ICSG)公布的数据显示，9月全球精炼铜市场继8月供应小幅过剩后出现16.2万吨缺口，因创纪录高位的中国表观需求吃掉了供应。
智利政府表示，向国有铜矿公司Codelco提供额外10亿美元的融资支持，以保护该公司的投资评级并使其能够推行至关重要的支出计划。
中国最大券商之一的广发证券 旗下GF Financial Markets已经申请LME场内交易资格。若申请获批，GF Financial Markets将成为第一家在LME场内进行交易的中国券商。(完)
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(编译 王兴亚；审校 侯向明)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。