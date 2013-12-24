中国货币市场：资金供给明显改善回购利率下挫，逆回购重现支撑信心

路透上海12月24日 - 中国银行间市场主要回购利率 周二下挫，因央行周二重启逆回购操作等，支撑信心，资金供给较此前明显改善。不过年末前资金面仍存一定不确定性，抑制机构融出资金愿意，目前主要供给多集中在隔夜，其他品种较为有限。

交易员认为，至于流动性供给增加的原因，逆回购重启可能仅是改善市场情绪的“药引”，不排除有SLO到期续做及财政存款开始投放等实际助力因素作用。

北京一银行交易员表示，“今天看还行，(隔夜)有减点出的。大行也开始出钱了，逆回购肯定有用的。”

她并指出，目前财政存款投放进程和预计规模不明，年底前资金面可能仍有波动，因此除隔夜以外期限资金供给并不多，七天回购利率能否维持跌势，还需要继续观察。

时隔两周后，央行公开市场周二再现逆回购操作，规模290亿元人民币，期限七天，中标利率持平于4.10%。

华南一银行交易员并指出，公开市场重启逆回购，更多的作用应该是抚慰市场不安情绪。因此今日供给增加，不排除是此前有SLO到期续做，或者财政存款开始投放等因素导致。

另外，早盘一天和七天期回购最高成交分别达到8.5%和9.5%，但分时数据显示，在加权利率附近成交仍是多数。

根据公开信息，央行此前连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元人民币流动性。不过从实际效果来看，当时回购利率受益并不明显。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2199 5.2507 -103.08

七天 6.5882 8.9372 -234.90

14天 6.1485 8.9504 -280.19

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 6.0800 6.5600 -48.00

七天 7.0600 7.1000 -4.00

14天 6.6800 6.9100 -23.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.2000 4.4400 -24.00

七天 5.4000 8.8400 -344.00

14天 5.9600 9.5000 -354.00

Shibor

其中:隔夜 4.1450 4.5150 -37.00

七天 6.1970 8.8430 -264.60

三个月 5.5174 5.5160 +0.14