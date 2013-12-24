日本已公布经济指标--2013/12/24

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 预估值 据 间 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.9% r 2月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y 11月 +0.6% +0.3% 12月26日 ＋0.7% /y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y 10月 +0.9% +0.7% 12月26日 ＋1.1% /y) 工业生产(m/m) 10月 +0.5% p +1.3% r 12月26日 ＋0.4% 失业率 10月 4.0% @ 4.0% @ 12月26日 3.9% 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差12,929 逆差10,907 1月26日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 +0.9% +3.7% 12月26日 ＋1.7% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。