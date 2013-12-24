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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 10:20 BJT

日本经济：政府在月报中舍弃通缩一词，因物价正回升

然这位官员表示，现在就说已击退通缩还言之过早。政府还需要评估像是GDP物价平减指数、产出缺口和单位劳动成本等其他指标，以判断物价趋势。

在周二公布的12月月报中，政府并维持对整体经济的评估不变，称仍在温和复苏的轨道上。

政府调高了对民间消费的评估，称其正在上扬，反映出明年4月消费税调高前对汽车等商品的需求旺盛。

政府维持其他重要领域的评估不变，比如出口、工业生产和企业投资。(完) (编译 戴素萍/王兴亚 审校 于春红)
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