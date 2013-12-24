日本经济：政府在月报中舍弃通缩一词，因物价正回升

然这位官员表示，现在就说已击退通缩还言之过早。政府还需要评估像是GDP物价平减指数、产出缺口和单位劳动成本等其他指标，以判断物价趋势。

在周二公布的12月月报中，政府并维持对整体经济的评估不变，称仍在温和复苏的轨道上。

政府调高了对民间消费的评估，称其正在上扬，反映出明年4月消费税调高前对汽车等商品的需求旺盛。