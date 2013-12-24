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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 10:02 BJT

****《港报快速浏览》--12月24日报摘,社评及财经评论****

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 ---------------------------------- 报纸摘要 ---------------------------------------
 《香港报摘》--信报12月24日                                                   
 《香港报摘》--经济日报12月24日                                               
 《香港报摘》--其他报纸重要消息12月24日                                       
 
 ------------------------------------ 社评 -----------------------------------------
 港报社评:扭转银行资源错配，央行借钱荒迫改革 --信报12月24日                   
 港报社评: 急拆地方债炸弹，中央遏诸侯--经济日报12月24日                       
 港报社评: 伊院重建搬往启德原址应建中产医院--明报12月24日                     
 港报社评: 拒赴政制饭局地点理由牵强--星岛日报12月24日                         
 港报社评: 楼市辣招不宜过早减辣--文汇报12月24日                               
 
 ----------------------------------- 财经评论 --------------------------------------
 港报财经评论: 内房料稳升，中海外低吸--经济日报12月24日                       
 港报财经评论: 安倍玩火日股陪玩--信报12月24日                                 
 
 ------------------------------------ 其他 ----------------------------------------
 中国报摘                                                                    
 台湾报摘                                                                    
    
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