《焦点》日本获批预算案减少新债发行且支出规模创纪录，凸显平衡做法

国际货币基金组织(IMF)估计，日本2013自然年的预算总赤字为GDP的9.5%，是发达经济体中最差者之一；该数字将在2014年缩窄至6.8%，仍处于高水平。日本公共债务已经超过GDP的240%，该比例是主要经济体中最高水平。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)