《焦点》日本获批预算案减少新债发行且支出规模创纪录，凸显平衡做法

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
涵盖医疗保健和养老金的社会保障支出2014/15年度将首度超过30万亿日圆，较本年度增长1.4万亿日圆，约占预算三分之一。日本人口正处于快速老龄化趋势中。
偿债成本--即利息支付和还债，料将增至23.2万亿日圆，较今年增长1万亿日圆，为预算中第二大项目。
国防开支总计4.78万亿日圆，同比增加2.2%，创18年以来最大增幅。日本与中国在东海一些岛屿主权上产生摩擦，造成两国关系紧张。
国际货币基金组织(IMF)估计，日本2013自然年的预算总赤字为GDP的9.5%，是发达经济体中最差者之一；该数字将在2014年缩窄至6.8%，仍处于高水平。日本公共债务已经超过GDP的240%，该比例是主要经济体中最高水平。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。