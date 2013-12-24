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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 10:40 BJT

《焦点》日本获批预算案减少新债发行且支出规模创纪录，凸显平衡做法

涵盖医疗保健和养老金的社会保障支出2014/15年度将首度超过30万亿日圆，较本年度增长1.4万亿日圆，约占预算三分之一。日本人口正处于快速老龄化趋势中。

偿债成本--即利息支付和还债，料将增至23.2万亿日圆，较今年增长1万亿日圆，为预算中第二大项目。

国防开支总计4.78万亿日圆，同比增加2.2%，创18年以来最大增幅。日本与中国在东海一些岛屿主权上产生摩擦，造成两国关系紧张。

国际货币基金组织(IMF)估计，日本2013自然年的预算总赤字为GDP的9.5%，是发达经济体中最差者之一；该数字将在2014年缩窄至6.8%，仍处于高水平。日本公共债务已经超过GDP的240%，该比例是主要经济体中最高水平。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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