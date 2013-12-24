台湾债市：五年债盘初殖利率随美债走扬，并反应第一季五年券发行密集

路透台北12月24日 - 台湾指标五年公债102/11 殖利率周二盘初走扬，并创三周盘中高位，主要随美债走高，并反应明年第一季五年券发行密集、筹码供给增加。

公债交易员指出，美国指标10年期公债殖利率周一再走扬，加以明年第一季五年券筹码发行转趋密集，市场预期短线五年券恐承压，致盘初有交易商释出筹码，五年券殖利率早盘弹幅扩大。

“多少对发债计划做出反应，第一季五年券筹码供给比较多。”一位证券交易员说。

台湾财政部周一表示，明年第一季将发行2,150亿台币甲类公债，低于今年同期的2,750亿，短券发行量偏多；此外，第一季还将发行1,050亿台币国库券，明显高于今年同期的650亿。

102/11殖利率早盘最高触及1.0933%；10年券102/10殖利率盘初亦创一周半盘中高位。

美国公债价格周一下滑，交投清淡，中期公债连跌第四个交易日，因投资人担心如果经济增强，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较上周暗示的更早升息。指标10年期公债价格 跌11/32，收益率报2.926%，升4个基点。

观察市场最新动态：

* 美债10年券殖利率上日微升，亚洲盘当前报2.92%附近

* 10年券102/10殖利率盘初创一周半盘中高位

* 反应第一季筹码增加，五年券102/11殖利率早盘创三周盘中高位

* 今日台债主流券交投较上日温和增涨

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债102/10：1.66-1.70%

* 五年公债102/11：1.06-1.10%

本地时间10:22时最新报价：

* 102/10期10年公债殖利率升3.50基点报1.6830%

* 102/11期五年公债殖利率升3.40基点报1.0900%

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