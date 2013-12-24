中国部分省份明年一季度可实施“单独两孩”政策

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月24日 - 中国国家卫生计生委计划生育基层指导司司长杨文庄周一对新华称，预计部分省份明年一季度可以实施“单独两孩”政策。
中国上月宣布将启动一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策，这意味着中国放宽实行了逾30年的计划生育政策，数以百万计的家庭将因此获准生育第二个孩子。此举旨在提高生育率，缓解人口老龄化带来的财政负担。
杨文庄表示，各地人口计生部门正在组织开展摸底调查，以全面摸清单独夫妇及其生育子女情况的底数。
中国一名高层官员上月表示，中国最终将取消生育限制，但不大可能在近期内实现。
中国有近14亿人口。政府称，中国因实施计划生育累计少生了4亿多人，减轻了人口过快增长带来的压力。(完)
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。