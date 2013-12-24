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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 11:16 BJT

更正-台湾股市：盘中持平，宏基因指派新任执行长消息而跳涨

(更正：因英文原文有误，内文第二段应为台股周一上涨"0.57%"，非"0.18%")

路透台北12月24日 - 台湾股市周二早盘持平，电脑厂商宏基 股价大涨，此前该公司指派新任执行长。

0201GMT，加权股价指数 上涨0.08%或6.77点至8,463.23点，尾随其他地区和全球股市的升势，此前道琼工业指数和标普500指数均升至历史高点 。台股周一上涨0.57%。

宏基股价跳升，此前该公司表示，由前台积电全球业务暨行销资深副总经理陈俊圣接任全球总裁、执行长。

投资者对此反应热烈，股价应声跳涨4.41%，电脑及周设类指数 则仅小升0.52%。

电子股指数 微跌0.01%，半导体类指数 跌0.66%。

金融保险类指数 小升0.2%，富邦金控 涨0.1%。

富邦金控上日公告，已获大陆银监会核准，由富邦金控及旗下台北富邦银行合计取得华一银行80%股权，并参与华一银行现金增资案；此为台资银行合并大陆银行首例 。 (完) 　　
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