台湾汇市：台币实质汇价持稳，欧美市场交投清淡

路透台北12月24日 - 台币兑美元 周二盘初实质汇价持平。早盘韩元 波动不大，而外资则是续买美元汇出。市场认为，由于美国联邦储备理事会(FED)缩减部分刺激措施，预估美元走强的趋势仍将持续，汇价偏弱看待。

汇银人士指出，由于进入欧美市场假期，估计市场的成交量能将稍减。而近期台湾出口的情势并不佳，因此来自出口商的美元的卖盘也不大，台币料更趋弱。

此外，交易员表示，为提振出口，预估央行将有意让汇价偏弱，也不排除12月31日时台币兑美元汇价将贬破30以上收市。

他们预估，今日成交区间料在29.97-30.00。今日早盘台币兑美元的成交区间在29.97-29.99，上日的区间在29.91-29.98。

美元兑欧元周一在清淡交投中下滑，但随着美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始缩减部分刺激措施，对美国经济的乐观情绪限制了美元的跌幅。

当地时间10:24，交易员观察市场最新动态：

--韩元 在1,060.9 ，上日收在1,060.0

--台股 盘中升0.08%报8,463.13点。

交易员预测今日集中交易区间：

--29.97-30.00

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