版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 10:58 BJT

两岸金融：台湾央行副总裁赴大陆访问行程目前尚未安排--消息

路透台北12月24日 - 两位消息人士周二表示，台湾央行副总裁赴大陆访问一事，至目前为止都尚未能安排成行。这意味着原订本月两岸央行高层官员见面磋商包括货币互换(SWAP)在内的议题一事，时程或有所延误。

其中一位消息人士更对路透表示，今年底前已确定不会成行；另位消息人士则表示，虽然到目前为止都未能安排成行，但台湾方面一直在努力中。

〞总裁当时讲这个月会去访问是有他的依据，但在安排时有一些未能预期的变化发生，...我们还是很努力在安排，没有放弃。〞其中一位消息人士说。

在路透查询时，台湾央行官员表示，对于副总裁赴大陆一事，目前仍持续安排中，暂时没有可对外公布的细节。

台湾央行总裁彭淮南11月初在立法院曾表示，央行副总裁将会在12月到中国访问，但年底前达成货币互换(SWAP)协议的可能性不高。

除两岸央行的SWAP外，台湾央行并希望向大陆人行争取放宽每人每日兑换两万元人民币上限，以及将台湾的人民币资金直接贷与在大陆的台商集中地的台资企业，而不限于昆山试验区。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐