两岸金融：台湾央行副总裁赴大陆访问行程目前尚未安排--消息

路透台北12月24日 - 两位消息人士周二表示，台湾央行副总裁赴大陆访问一事，至目前为止都尚未能安排成行。这意味着原订本月两岸央行高层官员见面磋商包括货币互换(SWAP)在内的议题一事，时程或有所延误。

其中一位消息人士更对路透表示，今年底前已确定不会成行；另位消息人士则表示，虽然到目前为止都未能安排成行，但台湾方面一直在努力中。

〞总裁当时讲这个月会去访问是有他的依据，但在安排时有一些未能预期的变化发生，...我们还是很努力在安排，没有放弃。〞其中一位消息人士说。

在路透查询时，台湾央行官员表示，对于副总裁赴大陆一事，目前仍持续安排中，暂时没有可对外公布的细节。

台湾央行总裁彭淮南11月初在立法院曾表示，央行副总裁将会在12月到中国访问，但年底前达成货币互换(SWAP)协议的可能性不高。