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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 11:05 BJT

中国能源：11月底商业原油库存环比减少2.85%--新华OGP

路透北京12月24日 - 新华OGP周二称，中国11月末的商业原油库存较前月减少2.85%，精炼油品库存减少2.7%。

新华OGP并未提供具体库存规模。

中国政府很少披露商业或战略石油储备，所以难以估算中国的实质需求。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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