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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 16:04 BJT

表格：法国第三季GDP确认为较前季萎缩0.1%，第二季修正为增长0.6%

路透巴黎12月24日 - 法国国家统计局周二公布，第三季国内生产总值(GDP)确认为较前季萎缩0.1%。第二季修正为增长0.6%，初值为增长0.5%。

具体见下表：

12年第四季 13年第一季 13年第二季 13年第三季

GDP总值 -0.2 -0.1 0.6 -0.1 (完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)
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