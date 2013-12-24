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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 11:08 BJT

日本债市：公债价格小升，因日本央行在二级市场买入

日本在其对经济的描述中四年来首次舍弃使用“通缩”一词，因有迹象显示消费者物价正在回升，这暗示政府在对抗15年来物价下滑的困境方面已有所进展。

日本政府周二还表示，其计划在明年4月始的财年发行155.1万亿日圆(1.49万亿美元)公债，为2008年以来面向市场的拟发行公债规模首次出现下降。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.095%

五年期公债 0.210% +0.0 0.210%

10年期公债 0.670% -1.0 0.680%

20年期公债 1.525% -1.0 1.535%

30年期公债 1.665% -1.5 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.00 +0.11 143.89

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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