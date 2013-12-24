日本债市：公债价格小升，因日本央行在二级市场买入

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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日本在其对经济的描述中四年来首次舍弃使用“通缩”一词，因有迹象显示消费者物价正在回升，这暗示政府在对抗15年来物价下滑的困境方面已有所进展。
日本政府周二还表示，其计划在明年4月始的财年发行155.1万亿日圆(1.49万亿美元)公债，为2008年以来面向市场的拟发行公债规模首次出现下降。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.095%
五年期公债 0.210% +0.0 0.210%
10年期公债 0.670% -1.0 0.680%
20年期公债 1.525% -1.0 1.535%
30年期公债 1.665% -1.5 1.680%
10年期公债期货 <0#JGB:> 144.00 +0.11 143.89
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。