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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 11:12 BJT

韩国汇市：韩元兑美元持平，假期和年底前市况清淡

“今日几乎没有参与方，离岸买单也不多见，”一位驻首尔外资银行交易员称。该交易员称，近期对于在1,060附近可能出现政府干预以压制韩元兑美元升势的谨慎情绪，也进一步导致交投迟滞。

韩国综合股价指数 上涨0.2%。

3月三年期韩债期货 跌0.01点，报105.65。

0244GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,060.6 1,060.7

日圆/韩元 10.1639/697 10.1806

韩国公债期货* 105.65 105.66

韩国综合股价指数 2,001.11 1,996.89

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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