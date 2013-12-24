韩国汇市：韩元兑美元持平，假期和年底前市况清淡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“今日几乎没有参与方，离岸买单也不多见，”一位驻首尔外资银行交易员称。该交易员称，近期对于在1,060附近可能出现政府干预以压制韩元兑美元升势的谨慎情绪，也进一步导致交投迟滞。
韩国综合股价指数 上涨0.2%。
3月三年期韩债期货 跌0.01点，报105.65。
0244GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,060.6 1,060.7
日圆/韩元 10.1639/697 10.1806
韩国公债期货* 105.65 105.66
韩国综合股价指数 2,001.11 1,996.89
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。