台湾货币市场：央行利率会议前市况持稳，外资汇出料令外银拆借额度减少

* 外资汇出可能令外商银行拆借额度减少

* 央行在理监事会议前维持市况平稳

* 资金稳中偏松，新历年关料平稳度过

记者 董永年

路透台北12月24日 - 台湾银行间跨新历年短率周二较上日持平。货币市场人士表示，台币兑美元 贬至近四个月低位，今日外资仍偏汇出，此或让外商银行可供拆款额度减少，惟央行在理监事会议前稳定市场的基调不变，令短率不致进一步走扬。

有银行资金调拨人士指出，随着美国将减少购债规模，央行也开始以相当缓慢的速度回收游资，近期央行存单未到期余额已持稳在6.6兆台币之上，并透过公股银行微幅扩大冲销隔夜资金，让市场维持稳中略偏宽松的环境。

“ 逐渐让市场不要那么浮滥，松中带紧、紧中带松。”一位公股银行资金调度人士说。

另一公股人士则称，央行最近对隔夜资金抱持来多少、收多少的态度，不过年底外资与外商企业偏向汇出资金，这也使得外商银行报央需求可能降低。“今天外银比昨天少，但他们通常不会那么快，要看下午。”

台币兑美元周二早盘实质汇价略偏贬，因外资续买美元汇出。市场认为，由于美国联邦储备理事会(FED)缩减部分刺激措施，预估美元走强的趋势仍将持续，汇价偏弱看待。

今日银行间跨新历年拆款利率报0.44-0.45%，持平于上日。

本地时间12:00时：

**台币兑美元 中午收升0.9分报30.000。

**台股 走扬0.14%，报8,468.18点；成交量 为431.11亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.387%。今日区间暂在0.387-0.390%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.410%，上日则为0.380-0.420%。

**短票利率持稳**

短票市场方面，票券商指出，今日短票利率没有变化，本周除周五因发票量大导致资金需求偏多外，其余应可维持利率在既有水准。

一大型票券商调度人士表示，以目前的资金状况观察，平稳度过新历年关应无问题。虽然年底银行通常会冲刺放款，且为让存放比数据好看，吸引法人承做短期大额存款，致使买票需求降低。不过截至目前为止，似乎还没听闻相关讯息。

“以往季底会听说银行准备冲多少(放款)，不过最近还没有 。”该人士说。

另一大型票券商调度人士则表示，银行年底冲刺放款一定会发生，差别只在额度多还是少，不过目前看来资金情势还算稳定。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.58-0.60%，同于上日；跨年天期的交投落在0.61-0.62%，成交以30天期为主，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，跨年天期成交利率大致同于上日。

周一央行存单到期金额为841.00亿，发行金额稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆(万亿)507.7亿台币，落点分别为周三592.50亿、周四3,354.85亿及周五3,590.85亿。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为负82亿台币，累计超额准备为负451亿，加计前期1%的超额准备为352亿台币。

**RP利率持平**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持平。证券商RP交易员表示，银行、寿险端资金宽裕，今日交割100亿台币远传公司债并无碍资金调度，RP成交利率续稳于当前低位。

市场人士指出，由于整体市场资金情势偏松，目前感受不到公司债交割所带来的紧缩效应，至于投信端资金赎回压力预计周四起才会陆续显现，不过银行及寿险端资金仍显充裕，料年底前RP利率可望维持在既有区间。

“ 市场钱这么多，交割几乎没什么影响。”一位证券商交易员称。

另有大型票券商提及，目前年内资金满溢，令年内RP利率成交区间略往下移，目前票券商为因应年关资金调度，较缺的是跨年资金，令跨年RP利率得以持稳在既有区间。

证券商新历年前后天期公债的附买回利率成交大区间在0.57-0.58%，极短天期见0.56%少量承作；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%，以上利率大致与上日相同。

票券商新历年前公债的附买回利率今日成交在0.47-0.54%，跨新历年则成交在0.55%，新承作RP以跨年为主；公司债年内RP利率落在0.48-0.55%，区间续较上日走跌1个基点，跨年交投则在0.50-0.58%，持平于上日。