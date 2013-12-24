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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 11:53 BJT

《全球汇市》美元持稳，此前出炉的美国消费数据表现良好

纽约 当日 今年来 2012年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3685 1.3695 -0.07 +3.72 1.3194

美元/日圆 104.35 104.10 +0.24 +20.30 86.74

欧元/日圆 142.80 142.56 +0.17 +24.76 114.46

美元/瑞郎 0.8945 0.8938 +0.08 -2.29 0.9155

英镑/美元 1.6352 1.6353 -0.01 +0.62 1.6251

美元/加元 1.0631 1.0603 +0.26 +7.16 0.9921

澳元/美元 0.8908 0.8934 -0.29 -14.29 1.0393

新西兰元/美元 0.8178 0.8195 -0.21 -1.27 0.8283

澳元/日圆 92.970 93.000 -0.03 +3.15 90.130

新西兰元/日圆 85.350 85.310 +0.05 +18.81 71.840

英镑/日圆 170.64 170.23 +0.24 +21.18 140.82

澳元/新西兰元 1.0887 1.0893 -0.06 -13.18 1.2540

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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