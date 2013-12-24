《全球汇市》美元持稳，此前出炉的美国消费数据表现良好

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3685 1.3695 -0.07 +3.72 1.3194
美元/日圆 104.35 104.10 +0.24 +20.30 86.74
欧元/日圆 142.80 142.56 +0.17 +24.76 114.46
美元/瑞郎 0.8945 0.8938 +0.08 -2.29 0.9155
英镑/美元 1.6352 1.6353 -0.01 +0.62 1.6251
美元/加元 1.0631 1.0603 +0.26 +7.16 0.9921
澳元/美元 0.8908 0.8934 -0.29 -14.29 1.0393
新西兰元/美元 0.8178 0.8195 -0.21 -1.27 0.8283
澳元/日圆 92.970 93.000 -0.03 +3.15 90.130
新西兰元/日圆 85.350 85.310 +0.05 +18.81 71.840
英镑/日圆 170.64 170.23 +0.24 +21.18 140.82
澳元/新西兰元 1.0887 1.0893 -0.06 -13.18 1.2540
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 王翔琼/王兴亚)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。