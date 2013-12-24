更新版 1-中国公开市场：七天逆回购意外重启，央行谨慎扶助市场信心

* 央行时隔两周后重启七天逆回购，略超市场预期

* 量存价低支撑机构信心，逆回购招标时段是否改变待观察

* 逆回购较SLO更透明覆盖面更广，对机构心态稳定助益更大

* 财政投放和SLO等共同助益，银行间资金供给明显改善 (新增更多评论和背景)

路透北京12月24日 - 为应对年末资金困局，中国央行在开展短期流动性调节工具(SLO)救急后，周二更是时隔两周意外重启七天期逆回购。290亿元的操作量虽然不大，但量存价低亦有支撑机构信心。在财政资金投放和SLO等共同助益下，推动银行间资金供给较前明显改善。

市场人士同时表示，央行中性偏紧的政策基调并未发生转变。无论是SLO的操作，还是逆回购的重启，无非是在小心翼翼地摆布资金的期限和数量，既避免资金的过度紧张，又不造成后期时点性对冲压力过大。

路透访问了五家今日逆回购得标的一级交易商，其机构人士均表示，周一申报需求时，对央行是否会开展操作预期不明，多抱着尝试的心态参与其中。相较SLO，逆回购操作更加公开透明，覆盖机构面也会更广，对机构心态稳定助益更大。

“这么久不做(逆回购)了，本来预期继续做SLO的，但做不做都一定要报个需求的，”华东地区一银行交易员称，“其实资金是有的，大家都不敢出，SLO不够公开明确，就怕今天做了，明天又不做，期限数量都不明确。逆回购层面更广阔，信号意义更强。”

央行公告显示，公开市场今日进行了290亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持平于4.10%，远低于二级市场可比的七天期质押式回购利率 。

上海一银行交易员则表示，逆回购重启，的确有益于SLO相机缩量，避免更短期限内市场流动性的波动。

面对近期出现的资金困局，中国央行果断伸出援手“输血”。央行上周五晚间在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续三天通过SLO(短期流动性调节工具)，累计向市场注入超过3,000亿元流动性。

**逆回购招标时段是否改变待观察**

此外，今日逆回购招标时间为上午9:00-9:29，较常规的9:15-9:45提前15分钟左右。一级交易商多对此表示不大理解，尚待观察是否自此次招标时段发生变化。

至于周四是否会重启14天期逆回购操作。国泰君安证券发表点评称，央行需要保留更大的灵活性和操作余地，重启的概率不大；但亦有市场人士有不同的意见。

当前央行流动性管理的局面确实比较复杂。一方面是市场流动性的偏紧，同时又面临财政投放时点和数量的不确定性；跨年后，马上要面临存款准备金清算和流通中现金需求激增的冲击。资金投放期限和时点，确实要反复斟酌。

北京一国有银行交易员透露，当前已可见财政资金投放，只是数量不及往年同期。

上述华东交易员进一步表示，央行表态中1.5万亿元的超备确实不少，其个人测算也发现今年末的流动性总量会像去年底一样较充足。近期资金的问题部分在于有机构有钱但谨慎拆出，这时央行的操作会给机构以信心，改变资金上午很紧下午就松的怪象。

央行上周五并在微博中明确表示，目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元，为历史同期相对较高水平，“同时，提示主要商业银行合理调整资产负债结构，提升流动性管理的科学性和前瞻性。”

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 290

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

**央行公开市场相关报导 CN/MMTCN