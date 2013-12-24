中国债市动态：资金价格回落利率债走暖，央行逆回购提振买盘

路透上海12月24日 - 中国银行间现券市场周二早盘现券收益率略下行。交易员表示，央行早间公开市场以逆回购驰援，资金价格大幅回落后，激发场内现券买盘，利率债中长端下行较多，成交较前期活跃。

“今天央妈送礼包，(现券)收益率下了一些。”上海一大型券商交易员称，“利率(债收益率)都下来了，信用还是短端吧，中长端需求还是弱。”

在暂停两周后，央行今日公开市场重启逆回购操作，周二进行了290亿元人民币逆回购操作，期限七天。市场人士解读称，此举或为减轻SLO操作压力。

资金市场上，周一午后资金已出现转松迹象，周二早盘主要质押式回购 利率大幅回落，其中隔夜品种 加权利率降至4.2269%，较上日尾盘跌逾100个bp。

多数交易员对年前资金表示相对乐观，“年前几天一般不会很紧了，财政存款也就这两天了。”上海一商业银行交易员称。

上述券商交易员也表示，年前资金应不会再转紧，接下来主要看1月初补缴存准压力，和春节前机构的备付压力，“现在机构都提前做准备，往往月中比月底更紧，1月中旬还有一关。”

北京一商业银行交易员指出，年前资金预期向好后，不排除有些交易盘会动。“但可能(收益率)下的幅度不会很大。”

剩余期限约9.67年的固息国债130018券最新成交价对应收益率 为4.55%，上日尾盘为4.5850%。