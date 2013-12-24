中国汇市：人民币即期早盘小幅走贬，年底客盘需求降温市场格外冷清

* 人民币早盘小幅走贬

* 整体仍在6.0710附近窄幅振荡

* 临近年底客盘需求继续降温

路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅走贬，整体维持6.0710附近窄幅振荡。交易人士反映，年底时节客盘需求愈加稀疏，加之大盘购汇仍紧锁升值空间，使得市场格外冷清。

上海一银行交易员说，昨天尾盘一度消失的大行购汇今天再次出现。不过整体上市场都没什么动静，客盘的需求大半都已经做完，其余的可能要看后期的方向指引再伺机而动。

上述交易员还表示，最近还好，客户那边配置型的需求基本都已经过去了，该做的都做完了。他说。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.0716元，上日收报6.0702元。今日人民币兑美元中间价 为6.1145元，上日中间价为6.1161元。

全球汇市方面，美元周二持稳，此前少量回吐近期录得的强劲涨幅。美国乐观消费数据提振美国经济稳步复苏的希望，并推高美国公债收益率，这给美元带来支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1328/71，上日尾盘为6.1300。

北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0695/25元，上一交易日尾盘报6.0704元。