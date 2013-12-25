《中国债券市场每日交易备忘》--12月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.44% 国开行 至多80亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.75% 国开行至多80亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.79% 国开行至多60亿元七年固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.80% 国开行至多10亿元10年期固息增发债9:30-11:10数量招标 深圳宝德投资3.8亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 陕西煤业化工集团40亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和招行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 江苏吴中 1亿元一年期短融041358094，票面利率7.80% 清远市交通建设10亿元七年期固息债1380347，票面利率8.20% 武威经济发展投资集团5亿元七年期固息债1380366，票面利率8.20% 即墨城投8亿元六年期固息债1380375，票面利率8.10% 泰兴市成兴国资8亿元七年期固息债1380381，票面利率8.30% 秦皇岛开发区国资7亿元七年期固息债1380384，票面利率8.00% ============================================================================ 三、缴款： 河池城投11亿元七年期固息债1380388，票面利率8.50% 波鸿集团4亿元一年期短融 深圳地铁集团15亿元人民币一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 宏图高科 3亿元一年期短融041253074到期兑付，票面利率5.64% 河北建设投资集团15亿元一年期短融 041256044到期兑付，票面利率4.69% 宁波富邦控股集团2亿元一年期短融041272008到期兑付，票面利率6.00% 东兴证券6亿元三个月期短融071324001到期兑付，票面利率5.20% 财政部350.7亿元10年期固息国债070010付息，票面利率4.40% 天津泰达投资控股公司6亿元10年期固息债078090付息，票面利率6.15% 海航集团15亿元六年期固息债088070付息，票面利率7.28% 东北特殊钢集团5亿元七年期固息债088071付息，票面利率7.10% 大同煤矿集团20亿元五年期中票0982168付息，票面利率4.79% 南京国有资产投资公司10亿元五年期中票0982169付息，票面利率6.44% 国开行20亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债120250付息，票面利率4.70% 国开行80亿元30年期发行人选择权(25+5)固息债120251付息，票面利率5.50% 国开行100亿元50年期发行人选择权(45+5)固息债120252付息，票面利率5.60% 双鸭山市大地城市建设10亿元七年期固息债1280480付息，票面利率6.55% 达州市投资有限公司10亿元七年期固息债1280481付息，票面利率6.99% 重庆北飞实业有限公司10亿元七年期固息债1280482付息，票面利率7.13% 东风汽车 10亿元三年期中票1282553付息，票面利率5.20% 伊泰B 煤炭股份10亿元五年期中票1282554付息，票面利率5.53% 浙江省杭州市5亿元三年期中小企业集合票据051202008付息，票面利率5.90 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --新华社新华视点微博周二援引中国住建部部长姜伟新称，2014年要保持房地产调控政策连续性和稳定性，执 行好既有调控措施。分析师对此认为，坚持既有房地产调控政策已无悬念，属地化特征越发明显。 --备受关注的中国中央农村工作会议周二闭幕。会议提出要坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、 科技支撑的国家粮食安全战略，中国人的饭碗主要要装中国粮，18亿亩耕地红线仍然必须坚守。 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇/丁淑琴)