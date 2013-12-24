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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 12:20 BJT

香港股市：收升1.1%，中资金融股领涨

路透香港12月24日 - 香港股市周二上扬，中资金融股领涨，此前中国央行三周以来首次通过正常渠道向银行间市场注入资金。周二仅半天交易。

恒生指数 收高1.1%至23,179.6点。恒生国企指数 攀升1.8%。

因逢圣诞节假日，香港股市周二中午起休市半天，将在周五重开。中国大陆市场整周正常开放。(完)
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