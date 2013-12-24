《中国2013年经济指标各方预测值一览》--12月24日

路透上海12月24日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年11月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *7.7%/中国银行/13年12月 7.8%/7.8% 总值(GDP) 7.7%/亚洲开发银行/12月 (7.8%为2013年三季度数据) 7.7%/社科院/12月 7.6%/高盛/11月 7.6%-7.7%/国家信息中心首席经济师范剑平/10月 7.5%/世界银行/10月 7.7%/恒生银行/10月 7.6%/中金公司/13年9月 7.5%/星展银行/9月 7.5%左右波动/工行城市金融研究所/7月 7.5%左右/交通银行金融研究中心/7月 7.6%/德意志银行/7月 7.6%左右/国家信息中心/7月 7.6%左右/兴业银行首席经济学家鲁政委/6月 7.4%/巴克莱银行/7月 7.4%/汇丰/6月 7.5%/瑞银/6月 8.2%/摩根士丹利/5月 7.75%/国际货币基金组织(IMF)/5月 7.6%/摩根大通/5月 8%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 7.8%/澳新银行/4月 8.5%/OECD/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 居民消费 3.5%左右 *2.6%/中国银行/13年12月 3.0%/2.6% 价格指数(CPI) 2.6%/社科院/12月 2.7%/国家信息中心/10月 2.6%/恒生银行/10月 3%左右/工商银行城市金融研究所/7月 2.7%/瑞银/6月 2.6%/巴克莱/6月 3%左右/发改委宏观经济研究院副院长陈东琪/5月 3.5%左右/澳新银行/4月 3.5%/星展银行/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 工业生产者出厂 -- -1.6%/社科院/13年12月 -1.4%/-1.7% 价格指数(PPI) -2%左右/国家信息中心/10月 -0.1%/中金公司/13年4月 广义货币 13% 14.4%/社科院/13年12月 14.2%/13.8% 供应量(M2) 14%/中金公司/6月 (14.2%为11月末数据) 16.5%/人民大学/12年11月 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 6,246亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,600多亿美元/国家信息中心/13年10月 338亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 13%以上/商务部部长/13年12月 13.7%/14.3% 零售总额 13.5%左右/工信部赛迪研究院/10月 12.9%左右/国家信息中心/10月 12%左右/工商银行城市金融研究所/7月 14.1%/交行金融研究中心/7月 固定资产投资 18% 20.1%左右/国家信息中心/13年10月 19.9%/20.6% (不含农户) 20%左右/工商银行城市金融研究所/7月 (19.9%为1-11月数据) 20.4%/交行金融研究中心/7月 22.5%/海通证券/5月 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 边竞; 审校 丁淑琴)