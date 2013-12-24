《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--12月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 暂无 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *万达集团 18.5 4.5 12 12/27簿记建档 建设银行 AA 12/30 12/31 ======================================================================================= 深圳宝德投资 3.8 3.8 12 12/25簿记建档 中信银行 AA- 12/27 12/30 ======================================================================================= 青岛城市建设 30 20 12 12/26簿记建档 浦发银行 AAA 12/27 12/30 投资集团公司 兴业银行 ======================================================================================= 绵阳投资控股 15 5 12 12/26簿记建档 浙商银行 AA 12/27 12/30 集团公司 国开行 ======================================================================================= 南京城建投资 60 6 12 12/26簿记建档 中国银行 AAA 12/27 12/30 控股集团 国开行 ======================================================================================= 山东鲁泰煤业 6 3 12 12/26簿记建档 平安银行 AA- 12/27 12/30 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== 陕西煤业化工 50 40 5 12/25簿记建档 兴业银行 AAA 12/26 12/27 集团公司 招商银行 ======================================================================================== 红狮控股集团 20 10 3 12/26簿记建档 农业银行 AA 12/30 12/31 ======================================================================================== 大连普湾工程 50 25 5 12/27簿记建档 浦发银行 AA+ 12/30 12/31 项目管理公司 ======================================================================================== 上海城建投资 4亿美元 2亿美元 3 12/27簿记建档 中国银行 AAA 12/30 12/31 开发总公司 (浮息，基准利率为6个月美元Libor) ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 边竞; 审校 曹巍浩)