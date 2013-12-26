重温稿-路透调查：台湾央行料连十季维持利率不变，通膨温和而成长疲软

* 11位分析师一致认为台湾央行将连十季维持利率不变

* 台湾通膨温和，景气成长疲软

* 美联储开启缩减宽松政策，市场预估台湾央行升息时点稍提前

路透台北12月24日 - 路透调查显示，台湾央行将在周四(26日)举行的理监事会议中，连续第十季维持重贴现率在1.875%水准不变，因台湾的通膨相当温和，且经济成长率疲弱。

美国联邦储备理事会(FED)上周刚宣布了缩减宽松购债方案，颇令市场意外。台湾以往与美国景气连动颇为密切，但11位接受调查的分析师指出，由于台湾的出口表现疲弱，官方连续多次下修今年的经济成长率至不保2%，疲弱的景气将令央行没有调升利率的空间。

“美联储缩减QE，景气复苏向上...市场对(台湾)央行的升息时点预期稍微提前了一点。 ”凯基投顾分析师蔡耀德说。

不过，蔡耀德认为，台湾出口表现仍旧维持疲软，这让台湾央行调升利率的空间不大，估计明年第二及三季时市场对央行的升息的预期才会再升高。凯基投顾预估，央行最快将在明年底升息或甚至推迟到2015年。

主计总处11月底时再下修今、明年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%和2.59%，对明年景气看法甚为悲观。至于通膨率今年预估则为0.94%，明年为1.21%。

主计总处表示，下修今年与明年GDP预估值的原因，主要在于今年第四季出口大幅下调，且明年的出口也看不到明显回温迹象。

台湾最高学术研究机构--中央研究院经济所上周则表示，预估台湾明年经济成长率为2.89%，虽比今年回温，但成长速度不快。而政府则应加快区域贸易的整合，或考虑以强力的财政/货币政策刺激经济。

美联储表示，将把每月购债规模缩减100亿美元，至750亿美元。此举可能标志着史无前例的刺激政策走向结束。但同时试图安抚市场，暗示其指标利率保持在低位的时间甚至可能长于其先前的承诺。

以下为各金融机构对于本次台湾央行利率决策预估:

金融机构 调整幅度(基点) 重贴现率(%)

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4CAST 0 1.875

Moodys 0 1.875

澳新银行 0 1.875

永丰金控 0 1.875

群益证券 0 1.875

中国信托银行 0 1.875

凯基投顾 0 1.875

元富投顾 0 1.875

兆丰投顾 0 1.875

大众银行 0 1.875

台新投顾 0 1.875

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中 值 0 1.875 (完)