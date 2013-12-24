中国贸易：转基因玉米退运事件未拖累玉米干酒糟进口--CNGOIC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海12月24日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周二表示，进口转基因玉米退运事件对中国进口玉米干酒糟(DDGS)尚无明显影响，预计未来几个月DDGS到港量均能达到月均50万吨左右。
DDGS是制造玉米乙醇的副产品，由于其蛋白质含量较高，已被饲料企业作为一种新型蛋白饲料而广泛使用，通常在畜禽及水产配合饲料中用于替代豆粕和玉米。
“预计2013/14年度中国进口DDGS数量达到450万吨，较上一年度增长60%。”国家粮油信息中心在报告中称。
中国拒收转基因玉米进口事件近期引发关注。国家质检总局上周五公告称，截至12月19日，各口岸检验检疫机构已依法对12批54.5万吨进口美国输华玉米作退货处理，因检出MIR162转基因成分。
海关统计显示，2013年11月中国进口DDGS为53.85万吨，几乎全部来自美国；1-11月累计进口DDGS达348.58万吨，同比增长68.53%。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。