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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 14:13 BJT

韩国汇市：韩元小幅上涨，假期在即投资人限制仓位押注

路透首尔12月24日 - 韩国韩元 周二小涨，尾随此间股市的温和涨势，在假期及年底前投资人选择不做太大的押注，市场缺乏其他重大指引。

韩元兑美元 国内收报1,059.3，上日国内收在1,060.7。

韩国市场周三将因圣诞节假期休市。(完)

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