中国证券：明年大中华IPO市场走旺，香港将第二年跻身全球三甲--德勤

路透上海12月24日 - 据全球专业服务机构德勤周二报告预计，明年随着A股首次公开发行（IPO）和数宗大型IPO登陆港股，明年大中华地区的IPO市场仍然热络，其中香港融资额有望高至2,100亿港元，将连续第二年跻身全球IPO上市地三甲之内。

今年A股IPO因政策面原因出现空窗期，香港今年预计将有104只新股上市，融资1,660亿港元，分别同比增长84%和68%，其中第四季的数量更是达到史上同期规模最大。

第四季发行的中国信达资产管理 和中国光大银行 两宗IPO交易，使得香港在全球排名第二，而纽交所凭借希尔顿全球 、Twitter 等全球十大IPO交易中的四宗，以折合为3,521亿港元的融资额荣登全球首位，伦敦证交所、美国纳斯达克和东京证交所名列第三至第五位。

对于明年IPO形势，德勤报告预计，2014年1月A股IPO重启后，全年将有大约200-230家在审企业可以完成发行，融资额约1,500-1,700亿元人民币。

德勤中国全国上市业务组联席主管合伙人纪文和认为，因中国监管机构对A股市场流动性仍持谨慎态度，相信明年会以中小型IPO项目为主。目前在等待中国证监会上市申请审核的700多家企业，估计需要至少两年才能全部上市。

他指出，正因中国IPO进程仍较缓慢及中小项目为主的格局，明年将会继续吸引大型项目赴港上市。而美国适量减少购买债券对全球市场带来的负面影响只是短期的，投资者对中国经济中长期前景及美国经济继续复苏的信心就可将这个影响抵销。