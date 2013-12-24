国际油市：380-cst燃料油贴水收窄，平价交易价格自两个月高点下滑

路透新加坡12月24日 - 380-cst燃料油贴水周二小幅收窄，而平价交易价格在整体走弱的原油市场也告下滑。

380-cst燃料油价差较新加坡现货报价每吨贴水0.31美元，上日为每吨贴水0.50美元。

尽管价差跌至贴水，但380-cst燃料油市场仍相对稳定，这点体现在1月和2月船货市场之间的价差稳定。

1月装运的船货每吨报价较2月船货高出2美元，较上日仅下跌0.25美元，表明市场结构仍然为逆价差，相对坚挺。

业内消息人士表示，近期平价交易属于投机现象，意在从偏高的重质馏分油平价价格中获利。

路透数据显示，截至12月24日的当周，380-cst燃料油平均价格为每吨609.44美元，高于前一周的604.98美元。

最近两天原油价格走强，因投资人担心利比亚和苏丹供应减少，同时美国燃料需求前景更加乐观。燃料油价格也跟随原油走势。

BP从新加坡贸易商兴隆买入2万吨380-cst燃料油，船期为1月8-12日，价格为每吨614美元。(完)

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