《中国新债预测》国开行福娃增发债需求料一般，中期品种或稍优

* 招标品种: 国开行第43-47期增发债

* 期限及金额上限：1年50亿元、3/5年80亿元、7年60亿元、10年首场招标不超10亿元

* 招标时间: 周三(25日) 1/3/5年 9:30-10:30；7/10年 9:30-11:10

* 受访人数: 8位(银行、券商）

* 预测区间: 5.30%-5.55%、5.70%-5.82%、5.70%-5.90%、5.75%-5.90%、数量招标

* 预测均值: 5.44%、5.75%、5.79%、5.80%、数量招标

路透北京12月24日 - 中国国家开发银行 周三将再增发五期固息债（市场戏称“福娃债”）。路透调查显示，虽然当前资金面出现缓解，但市场对转入明年1月流动性走向心怀谨慎，且接近年底部分机构渐开始封帐，所以预期明日增发债需求一般，三、五年期或更受青睐。

国开行今日午后公告称，根据当前市场形势，将明日增发的43-47期金融债部分品种发行量做出调整：调整后一年期不超50亿元(此前为不超30亿元)；10年期首场数量招标不超10亿元，首场招标结束后，国开行有权根据认购情况决定追加发行至多6亿元的当期债券。

“七年(及)以内的虽然明年初才缴款，但大家普遍对1月流动性不乐观，再加上我们暂时对金融债也没什么需求了，所以可能就不参与了。”北京一银行交易员说。

一大型银行交易员则认为，资金面出现改观，中小型机构或对明日增发债的参与积极性更高，大行需求一般，五期品种相比较，料三、五年更受青睐。

中国银行间市场主要回购利率 周二下挫，因央行周二重启逆回购操作等，支撑信心，资金供给较此前明显改善。不过年末前资金面仍存一定不确定性，抑制机构融出资金愿意，目前主要供给多集中在隔夜，其他品种较为有限。

上海一银行交易员指出，由于年底机构陆续关账、且周五国开行可能在交易所发债等因素影响，配置需求或有所减弱，但部分资金出于对绝对收益的考量，仍有参与动力。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为5.5538%、5.7802%、5.7974%、5.7995%和5.7870%。

不过增发标的券--剩余期限约0.83年的国开行固息债130243券最新成交收益率 在5.36%。

路透上周引述四位消息人士称，国家开发银行 拟于周五(27日)在上海证券交易所试点发债，包括两年和五年期固息债两个品种。这意味中国交易所债市即将迎来首只政策性金融债。

明日具体发行条款如下：

第43、44、45、46、47期增发债

--------------------------------------------------------------

发行上限 1年50亿元、3/5年80亿元，7年60亿元，10年首场招标10亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 12月25日

1/3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 1/3/5/7年单一价格(荷兰式)招标；10年数量招标

缴款日 1/3/5/7年2014年1月8日；10年12月27日

起息日 10月24日

分销期 1/3/5/7年：2013年12月26日-2014年1月8日

10年：2013年12月26日-2013年12月27日

上市日 1年：2014年1月10日

3/5/7年：2014年1月14日

10年：2014年1月3日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

此前第43-47期债历次发行利率(收益率)如下：

一年 三年 五年 七年 10年

-----------------------------------------------------------------

票面利率(10/22) 4.55% 4.89% 4.97% 5.0130% 5.04%

10/29增发中标收益率 4.8512% 5.0971% 5.1630% 5.1940% 5.2223%

11/5增发收益率 4.8138% 5.0777% 5.1918% 5.2599% 5.34%

11/12增发收益率 4.9891% -- -- -- --

11/21增发收益率 -- 5.5412% 5.6250% -- --

11/26增发收益率 -- 5.4878% 5.5333% -- --

12/3增发收益率 -- 5.3653% 5.4469% 5.5206% --

12/10增发收益率 5.3159% 5.4899% 5.5979% 5.6740% 5.7592%