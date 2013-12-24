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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 14:44 BJT

新兴汇市：泰铢兑美元跌至四年最低，印尼卢比也下跌

除泰国政治动荡外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布将从1月起缩减每月的资产购买规模，亦令泰铢承压。

印尼卢比兑美元 下滑0.3%，接近周一和上周五所及五年低点12,250。

其他亚洲货币要么持稳要么小涨。台币兑美元 触及近四个月以来最低，但随后反弹。

菲律宾金融市场周二因假期休市。

亚洲 当日 今年以来 2012年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 104.21 104.11 -0.10 -16.72 86.79

坡元 1.2676 1.2672 -0.03 -3.61 1.2219

台币 29.999 30.009 +0.03 -2.88 29.136

韩元 1059.20 1060.70 +0.14 +1.08 1070.60

泰铢 32.74 32.67 -0.21 -6.51 30.61

印尼卢比 12230.00 12180.00 -0.41 -21.26 9630.00

印度卢比 61.85 61.95 +0.16 -11.09 54.99

马币 3.2905 3.2900 -0.02 -7.07 3.0580

人民币 6.0714 6.0702 -0.02 +2.62 6.2303

(完)

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