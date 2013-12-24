新兴汇市：泰铢兑美元跌至四年最低，印尼卢比也下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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除泰国政治动荡外，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周宣布将从1月起缩减每月的资产购买规模，亦令泰铢承压。
印尼卢比兑美元 下滑0.3%，接近周一和上周五所及五年低点12,250。
其他亚洲货币要么持稳要么小涨。台币兑美元 触及近四个月以来最低，但随后反弹。
菲律宾金融市场周二因假期休市。
亚洲 当日 今年以来 2012年
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泰铢 32.74 32.67 -0.21 -6.51 30.61
印尼卢比 12230.00 12180.00 -0.41 -21.26 9630.00
印度卢比 61.85 61.95 +0.16 -11.09 54.99
马币 3.2905 3.2900 -0.02 -7.07 3.0580
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(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。