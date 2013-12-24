中国股市：沪综指收市小涨，但金融及周期股走势偏弱

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透上海12月24日 - 中国股市沪综指周二收市小涨。分析师指出，尽管早盘股指仍延续昨日反弹之势继续上涨，但年底资金面偏紧形势没有明显改观，且金融板块及周期股走势较弱，大盘午后走势偏软，陷入窄幅整理，预计近期大盘仍是弱势震荡走势。
沪综指 收报2,092.905点，涨3.198点或0.15%。上证A股今日成交额615亿元人民币，上日为583亿元。
“资金面偏紧就是最近（股市）下跌的唯一原因。”山西证券分析师杜亮指出，尽管央行在公开市场操作上通过逆回购释放流动性，但结合近期央行对流动性的态度，更加说明市场上的资金面已相当紧张了，投资者的忧虑未能消除，大盘缺乏上涨动力。
时隔两周后，央行公开市场周二再现逆回购操作，规模290亿元，期限七天，中标利率持平于4.10%。
他说，目前大家对周期股仍不看好，因为一旦资金利率持续高企，明年中国经济承受的压力更大，对周期股业绩更为不利。
沪深300指数 收报2,288.248点，涨0.16%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,306点，涨0.28%，成交748,270手。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。