中国股市：沪综指收市小涨，但金融及周期股走势偏弱

路透上海12月24日 - 中国股市沪综指周二收市小涨。分析师指出，尽管早盘股指仍延续昨日反弹之势继续上涨，但年底资金面偏紧形势没有明显改观，且金融板块及周期股走势较弱，大盘午后走势偏软，陷入窄幅整理，预计近期大盘仍是弱势震荡走势。

沪综指 收报2,092.905点，涨3.198点或0.15%。上证A股今日成交额615亿元人民币，上日为583亿元。

“资金面偏紧就是最近（股市）下跌的唯一原因。”山西证券分析师杜亮指出，尽管央行在公开市场操作上通过逆回购释放流动性，但结合近期央行对流动性的态度，更加说明市场上的资金面已相当紧张了，投资者的忧虑未能消除，大盘缺乏上涨动力。

时隔两周后，央行公开市场周二再现逆回购操作，规模290亿元，期限七天，中标利率持平于4.10%。

他说，目前大家对周期股仍不看好，因为一旦资金利率持续高企，明年中国经济承受的压力更大，对周期股业绩更为不利。