版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 15:04 BJT

东南亚股市：多数回升，圣诞节假日来临前市场交投清淡

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 385.30 0.36 +0.09 -9.15 424.10

新加坡 3127.29 11.07 +0.36 -1.26 3167.08

马来西亚 1838.35 5.49 +0.30 +8.85 1688.95

泰国 1330.56 4.42 +0.33 -4.41 1391.93

印尼 4181.27 -8.34 -0.20 -3.14 4316.69

越南 507.30 -1.38 -0.27 +22.62 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐