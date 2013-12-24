东南亚股市：多数回升，圣诞节假日来临前市场交投清淡

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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新加坡 3127.29 11.07 +0.36 -1.26 3167.08
马来西亚 1838.35 5.49 +0.30 +8.85 1688.95
泰国 1330.56 4.42 +0.33 -4.41 1391.93
印尼 4181.27 -8.34 -0.20 -3.14 4316.69
越南 507.30 -1.38 -0.27 +22.62 413.73
(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。