《全球市场》亚洲股市走高，日经指数创六年收盘高位

欧元和美元兑日圆均大为好转，日本央行继续致力于大规模刺激举措之际，日圆自然成为今年表现最为疲软的主要货币。

美元兑日圆 升0.1%至104.19，上周五曾触及五年高位104.63，欧元兑日圆 日内近持平于142.53，也距上周所及五年高点不远。

在亚币中，泰铢兑美元 跌至32.80，为2010年3月以来低点。泰国政治动乱进一步升级，周日反政府抗议人士集会要求总理英拉下台。

商品市场中，现货金 跌至1,200水位以下，报每盎司1,198.71美元，或将录得30年来最大年度跌幅。今年迄今金价已跌近30%，并逼近1,050下方的2010年4月所及低位。