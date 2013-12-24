《全球市场》亚洲股市走高，日经指数创六年收盘高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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欧元和美元兑日圆均大为好转，日本央行继续致力于大规模刺激举措之际，日圆自然成为今年表现最为疲软的主要货币。
美元兑日圆 升0.1%至104.19，上周五曾触及五年高位104.63，欧元兑日圆 日内近持平于142.53，也距上周所及五年高点不远。
在亚币中，泰铢兑美元 跌至32.80，为2010年3月以来低点。泰国政治动乱进一步升级，周日反政府抗议人士集会要求总理英拉下台。
商品市场中，现货金 跌至1,200水位以下，报每盎司1,198.71美元，或将录得30年来最大年度跌幅。今年迄今金价已跌近30%，并逼近1,050下方的2010年4月所及低位。
美国原油期货 跌0.2%至每桶98.70美元，脱离两个月高位99.40美元。指标布兰特原油 持平于每桶111.56美元，价格受到南苏丹冲突支撑，在利比亚生产中断已遏制全球供应之际，这对石油产出进一步造成威胁。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。