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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 15:16 BJT

韩国债市：公债几近收平，交投偏淡

路透首尔12月24日 - 韩国公债周二几近收平，随着年底将至，在缺乏有力指引之下，许多投资人退场观望。

指标10年期公债收益率(殖利率) 收低1.2个基点，指标三年期公债3月期约 收高0.01点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.67 105.66

10年期公债收益率 3.568% 3.580%

五年期公债收益率 3.223% 3.225%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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