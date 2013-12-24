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市场报道 | 2013年 12月 24日 星期二 15:25 BJT

全球贵金属：12月23日SPDR黄金持仓量减少1%，iShares白银持仓未变

路透12月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较上周五下降1.03%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,904,686.5 12月23日 26,174,741.4 12月20日 -270,054.8 -1.03%

iShares 326,001,625.5 12月23日 326,001,625.5 12月20日 0.0 0.0%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张涛)
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