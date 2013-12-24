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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 15:27 BJT

表格：外资在韩国股市卖超602亿韩元

路透首尔12月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超602亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月24日 -60.2 462.0 -383.6

12月23日 71.6 223.5 -263.6

12月20日 -17.1 205.3 -183.2

12月19日 108.5 84.1 -176.6

12月18日 -123.7 265.2 -128.5

12月17日 53.0 94.5 -77.1

12月16日 -62.4 86.4 -26.6

12月13日 -265.7 528.3 100.1

12月12日 -607.1 593.2 304.6

12月11日 -202.9 90.8 108.9

12月10日 -113.2 111.4 -3.0

12月 9日 83.3 80.8 -165.7

12月 6日 -76.7 40.7 30.1

12月 5日 -336.9 53.5 258.1

12月 4日 -337.9 161.1 298.5

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本月以来 -1,883.7 2,687.3 94.4

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今年以来 3,230.3 4,486.7 -4,883.7

---------------------------------------------(完)
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