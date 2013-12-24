表格：外资在韩国股市卖超602亿韩元

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔12月24日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超602亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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12月24日 -60.2 462.0 -383.6
12月23日 71.6 223.5 -263.6
12月20日 -17.1 205.3 -183.2
12月19日 108.5 84.1 -176.6
12月18日 -123.7 265.2 -128.5
12月17日 53.0 94.5 -77.1
12月16日 -62.4 86.4 -26.6
12月13日 -265.7 528.3 100.1
12月12日 -607.1 593.2 304.6
12月11日 -202.9 90.8 108.9
12月10日 -113.2 111.4 -3.0
12月 9日 83.3 80.8 -165.7
12月 6日 -76.7 40.7 30.1
12月 5日 -336.9 53.5 258.1
12月 4日 -337.9 161.1 298.5
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本月以来 -1,883.7 2,687.3 94.4
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今年以来 3,230.3 4,486.7 -4,883.7
---------------------------------------------(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。