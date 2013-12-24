金属期市：伦铜连三日上涨，LME库存跌至近11个月低位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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“我想这预示着铜市未来看好，”Barratt's Bulletin分析师Jonathan Barratt说。
“刺激举措缩减已成定局的同时，这也能增加对美国经济以及铜需求的信心，”Barratt说。他认为铜价在2014年上半年将迈向8,200美元。
0702 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.3%至每吨7,260.25美元，LME Select仅有不到1,400口合约成交，还不到同期平常成交量的三分之一。
根据LME最新数据，LME仓库中的铜库存MCU-STOCKS为379,100吨，是2月1日以来最低水平。
上海期交所期铜主力3月合约 上涨0.2%，结算报每吨51,430元人民币。
LME期铝 上涨0.5%至每吨1,769美元，上日曾跌至两周低点。期锌 上涨0.4%至每吨2,065美元，距离周一所创的近10个月高点2,071并不远，市场供应吃紧且中国需求稳健。
LME周三和周四因假期休市。
另外，LME表示将按照计划推进改革仓储计划来减少排长队现象。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。