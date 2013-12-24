金属期市：伦铜连三日上涨，LME库存跌至近11个月低位

“我想这预示着铜市未来看好，”Barratt's Bulletin分析师Jonathan Barratt说。

“刺激举措缩减已成定局的同时，这也能增加对美国经济以及铜需求的信心，”Barratt说。他认为铜价在2014年上半年将迈向8,200美元。

0702 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.3%至每吨7,260.25美元，LME Select仅有不到1,400口合约成交，还不到同期平常成交量的三分之一。

根据LME最新数据，LME仓库中的铜库存MCU-STOCKS为379,100吨，是2月1日以来最低水平。

上海期交所期铜主力3月合约 上涨0.2%，结算报每吨51,430元人民币。

LME期铝 上涨0.5%至每吨1,769美元，上日曾跌至两周低点。期锌 上涨0.4%至每吨2,065美元，距离周一所创的近10个月高点2,071并不远，市场供应吃紧且中国需求稳健。

LME周三和周四因假期休市。

另外，LME表示将按照计划推进改革仓储计划来减少排长队现象。(完)

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