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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 15:41 BJT

中国期市：沪胶连续第八日收跌，年底资金面紧张加剧抛货压力

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1403     51,430      0.21      217,174 
         黄金(au)     1406     239.00     -0.17      179,002 
         螺纹钢 (rb)  1405      3,628      0.36    1,425,882 
         橡胶 (ru)    1405     18,310     -2.03      221,236 
 大商所  豆粕 (m)     1405      3,331     -1.25    1,576,354 
         豆油 (y)     1405      6,940     -0.49      834,868 
         焦炭 (j)     1405      1,523      0.07      218,438 
 郑商所  白糖 (sr)    1405      4,864     -0.53      568,674 
         棉花 (cf)    1405     18,840      0.08       62,200 
 中金所  沪深300(if)  1401    2,305.4      0.25       95,071 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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