中国期市：沪胶连续第八日收跌，年底资金面紧张加剧抛货压力

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1403 51,430 0.21 217,174 黄金(au) 1406 239.00 -0.17 179,002 螺纹钢 (rb) 1405 3,628 0.36 1,425,882 橡胶 (ru) 1405 18,310 -2.03 221,236 大商所 豆粕 (m) 1405 3,331 -1.25 1,576,354 豆油 (y) 1405 6,940 -0.49 834,868 焦炭 (j) 1405 1,523 0.07 218,438 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,864 -0.53 568,674 棉花 (cf) 1405 18,840 0.08 62,200 中金所 沪深300(if) 1401 2,305.4 0.25 95,071 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)