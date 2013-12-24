台湾个股：台塑部分1月船货发货将推迟到2月，因一裂化装置意外关闭

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡12月24日 - 知情人士周二表示，台湾台塑石化位于麦寮乡炼厂的第二装置意外关闭后，将把一些柴油和汽油的发货期从1月延迟到2月。
因重油催化裂化装置的关闭将持续至1月底，消息人士和交易商预计台塑可能延迟3-6万吨柴油发货，以及6-9万吨汽油发货。
两日前因电力中断，台塑将位于麦寮乡炼厂中的两座重油催化裂化装置其中的一座关闭。
其中一位消息人士称，定于1月初发货的汽油船货将不受影响，但是原定于1月稍晚时候的船货将被延迟。
不能联系到台塑发言人置评。
台塑每月出口约24万吨汽油，以及至少70万吨柴油。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。