台湾个股：台塑部分1月船货发货将推迟到2月，因一裂化装置意外关闭

路透新加坡12月24日 - 知情人士周二表示，台湾台塑石化位于麦寮乡炼厂的第二装置意外关闭后，将把一些柴油和汽油的发货期从1月延迟到2月。

因重油催化裂化装置的关闭将持续至1月底，消息人士和交易商预计台塑可能延迟3-6万吨柴油发货，以及6-9万吨汽油发货。

两日前因电力中断，台塑将位于麦寮乡炼厂中的两座重油催化裂化装置其中的一座关闭。

其中一位消息人士称，定于1月初发货的汽油船货将不受影响，但是原定于1月稍晚时候的船货将被延迟。

不能联系到台塑发言人置评。