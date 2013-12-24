全球金市：金价重返1,200美元下方，因美国数据强劲和美联储即将缩减购债

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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价格 变动 涨跌% 年初迄今
涨跌%
现货金 1197.76 -1.04 -0.09 -28.47
现货银 19.33 -0.1 -0.51 -36.16
现货铂金 1324.99 1.99 0.15 -13.68
现货钯金 693 0.25 0.04 0.14
COMEX期金 1197.5 0.5 0.04 -28.54
COMEX期银 19.335 -0.078 -0.4 -36.21
汇率
欧元/美元 1.3686
美元指数 80.479
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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现货金 现货银
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。