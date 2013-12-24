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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 15:45 BJT

全球金市：金价重返1,200美元下方，因美国数据强劲和美联储即将缩减购债

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价格 变动 涨跌% 年初迄今

涨跌%

现货金 1197.76 -1.04 -0.09 -28.47

现货银 19.33 -0.1 -0.51 -36.16

现货铂金 1324.99 1.99 0.15 -13.68

现货钯金 693 0.25 0.04 0.14

COMEX期金 1197.5 0.5 0.04 -28.54

COMEX期银 19.335 -0.078 -0.4 -36.21

汇率

欧元/美元 1.3686

美元指数 80.479

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 石冠兰)
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