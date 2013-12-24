台湾债市：五年券殖利率随美债收创三周高位，明年首季筹码增加施压

* 主流券殖利率同步随美债收高 * 五年券102/11殖利率创三周收盘高位 * 下季五年券筹码供给增加令短线承压 路透台北12月24日 - 台湾指标五年期公债102/11 殖利率周二 随美债收扬创三周高位，此亦反应明年发债计划中首季五年券筹码供给增加，令短线五年券 殖利率区间偏空整理。 交易员认为，明年1、2月将接连新发行五年期公债，其中元月发行的五年新券将于周五 展开发行前交易，使得短线五年券面临部位调节卖压；不过新历年关将近，筹码释出力道将 待新历年过后才会趋于明显，料年底前五年券殖利率将偏空狭幅整理。 由于美国指标10年期公债殖利率周一再翻扬，五年券102/11殖利率收创三周收盘高位， 前波高位为12月5日的1.0920%，盘中高位来到1.0933%亦创三周新高，前高为12月4日的1.09 58%；10年券102/10殖利率也创一周半盘中高位及收盘高位。 “明年发债计划中就属五年券部分较出乎市场意料之外，”一位证券商交易员说。 另有交易员表示，明年第一季五年券筹码发行转趋密集，市场预期短线五年券恐承压， 致盘中有交易商释出筹码，不过今日应已大致反应发债计划，年底前料五年券殖利率续弹空 间有限。 台湾财政部周一表示，明年第一季将发行2,150亿台币甲类公债，低于今年同期的2,750 亿，短券发行量偏多；此外，第一季还将发行1,050亿台币国库券，明显高于今年同期的650 亿。 交易员估明日五年券102/11区间暂看在1.07-1.11%，10年债102/10则暂看在1.66-1.70% 。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +2.95 1.0855 1.0560-1.0933 55.0 10 102/10 +3.20 1.6800 1.6750-1.6846 23.5 因应西方圣诞节，美国金融市场周二将提早休市、周三亦休市一日。交易员认为，依照 历史经验，在圣诞节前夕美债量能及波动幅度皆小，台债在欠缺美债导引下，明日料量缩偏 空狭幅盘整。 “明日只有台湾、中国等少数市场开盘，预期台债交易意愿将减弱。”一位外银交易员 称。 美国公债价格周一下滑，交投清淡，中期公债连跌第四个交易日，因投资人担心如果经 济增强，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较上周暗示的更早升息。指标10年期公债价 格 跌11/32，收益率报2.926%，升4个基点。 本周余日全球重要经济事件与数据： 周二：美国11月耐久财订单、美国11月新屋销售率、美国12月里奇蒙联邦储备银行制造 业指数； 周三：日本央行公布11月货币政策会议纪录、西方圣诞节假期休市； 周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数； 周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6800 5 102/11 1.0855 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)