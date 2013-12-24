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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 16:03 BJT

台湾债市：五年券殖利率随美债收创三周高位，明年首季筹码增加施压

* 主流券殖利率同步随美债收高
    * 五年券102/11殖利率创三周收盘高位
    * 下季五年券筹码供给增加令短线承压

    路透台北12月24日 - 台湾指标五年期公债102/11  殖利率周二
随美债收扬创三周高位，此亦反应明年发债计划中首季五年券筹码供给增加，令短线五年券
殖利率区间偏空整理。
    
    交易员认为，明年1、2月将接连新发行五年期公债，其中元月发行的五年新券将于周五
展开发行前交易，使得短线五年券面临部位调节卖压；不过新历年关将近，筹码释出力道将
待新历年过后才会趋于明显，料年底前五年券殖利率将偏空狭幅整理。
   
    由于美国指标10年期公债殖利率周一再翻扬，五年券102/11殖利率收创三周收盘高位，
前波高位为12月5日的1.0920%，盘中高位来到1.0933%亦创三周新高，前高为12月4日的1.09
58%；10年券102/10殖利率也创一周半盘中高位及收盘高位。
    
   “明年发债计划中就属五年券部分较出乎市场意料之外，”一位证券商交易员说。
      
    另有交易员表示，明年第一季五年券筹码发行转趋密集，市场预期短线五年券恐承压，
致盘中有交易商释出筹码，不过今日应已大致反应发债计划，年底前料五年券殖利率续弹空
间有限。
    
    台湾财政部周一表示，明年第一季将发行2,150亿台币甲类公债，低于今年同期的2,750
亿，短券发行量偏多；此外，第一季还将发行1,050亿台币国库券，明显高于今年同期的650
亿。 
             
    交易员估明日五年券102/11区间暂看在1.07-1.11%，10年债102/10则暂看在1.66-1.70%
。
    
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   +2.95     1.0855   1.0560-1.0933      55.0
   10    102/10                   +3.20     1.6800   1.6750-1.6846      23.5
    
    因应西方圣诞节，美国金融市场周二将提早休市、周三亦休市一日。交易员认为，依照
历史经验，在圣诞节前夕美债量能及波动幅度皆小，台债在欠缺美债导引下，明日料量缩偏
空狭幅盘整。 
    
    “明日只有台湾、中国等少数市场开盘，预期台债交易意愿将减弱。”一位外银交易员
称。
    
    美国公债价格周一下滑，交投清淡，中期公债连跌第四个交易日，因投资人担心如果经
济增强，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较上周暗示的更早升息。指标10年期公债价
格           跌11/32，收益率报2.926%，升4个基点。        
    
    本周余日全球重要经济事件与数据：
    周二：美国11月耐久财订单、美国11月新屋销售率、美国12月里奇蒙联邦储备银行制造
业指数；
    周三：日本央行公布11月货币政策会议纪录、西方圣诞节假期休市；
    周四：台湾央行召开第四季理监事会议、美国一周初请失业金人数；
    周五：中国1-11月规模以上工业企业利润、美国ECRI经济领先指标。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6800
          5      102/11                       1.0855
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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