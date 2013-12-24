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亚洲 | 2013年 12月 24日 星期二 16:46 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收贬，年底客盘需求降温市场格外冷清

* 人民币小幅收贬
    * 整体仍在6.0710附近窄幅振荡
    * 临近年底客盘需求继续降温

 (更新收盘报价)
    路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收贬，整体维持窄幅振荡
。交易人士反映，年底时节客盘需求愈加稀疏，加之大盘购汇仍紧锁升值空间，使得市场格
外冷清。
    
    上海一银行交易员说，昨天尾盘一度消失的大行购汇今天再次出现，继续守望住6.0710
价位。不过整体上市场都没什么动静，客盘的需求大半都已经做完，其余的可能要看后期的
方向指引再伺机而动。
    
    该交易员还表示，最近客盘还好，“客户配置型的需求基本都已经过去了，该做的都做
完了。”
    
    全球汇市方面，美元周二持稳，此前少量回吐近期录得的强劲涨幅。美国乐观消费数据
提振美国经济稳步复苏的希望，并推高美国公债收益率，这给美元带来支撑。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
              
 在岸市场人民币兑美元                            今日           上日      升贬
                   即期成交价格                 6.0714         6.0702    -0.02%
                         中间价                 6.1145         6.1161    0.03%
                   成交额                      118亿美元                    
                                                                            
                 日内相对于中间价最大波幅  0.71% (上限±1%)     日高      日低
                       日内波动幅度(pips)         13           6.0708    6.0721
                   2013年来即期升贬值幅度        2.62%                          
     1年期美元/人民币掉期升水                   479.52                      
                                                                            
 离岸人民币市场,北京时间16:35                    今日           上日        
                    1年期NDF                   6.1366/03       6.1300       
                            CNH即期            6.0694/14       6.0704       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)
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