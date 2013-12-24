更新版 1-中国汇市：人民币即期小幅收贬，年底客盘需求降温市场格外冷清

* 人民币小幅收贬 * 整体仍在6.0710附近窄幅振荡 * 临近年底客盘需求继续降温 (更新收盘报价) 路透北京12月24日 - 人民币兑美元即期 周二小幅收贬，整体维持窄幅振荡 。交易人士反映，年底时节客盘需求愈加稀疏，加之大盘购汇仍紧锁升值空间，使得市场格 外冷清。 上海一银行交易员说，昨天尾盘一度消失的大行购汇今天再次出现，继续守望住6.0710 价位。不过整体上市场都没什么动静，客盘的需求大半都已经做完，其余的可能要看后期的 方向指引再伺机而动。 该交易员还表示，最近客盘还好，“客户配置型的需求基本都已经过去了，该做的都做 完了。” 全球汇市方面，美元周二持稳，此前少量回吐近期录得的强劲涨幅。美国乐观消费数据 提振美国经济稳步复苏的希望，并推高美国公债收益率，这给美元带来支撑。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0714 6.0702 -0.02% 中间价 6.1145 6.1161 0.03% 成交额 118亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 13 6.0708 6.0721 2013年来即期升贬值幅度 2.62% 1年期美元/人民币掉期升水 479.52 离岸人民币市场,北京时间16:35 今日 上日 1年期NDF 6.1366/03 6.1300 CNH即期 6.0694/14 6.0704 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)