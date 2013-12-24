《SAFT专栏》央行前瞻性指引一出，驷马难追

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
近期英国央行利率制定会议记录显示，由于失业率降速比央行的预估快得多，央行已开始质疑该数据！这就好像是在强调一切是多么的不堪一击。
但这不过是凸显出现实要远比央行的承诺来得复杂得多。
这一切并不足为奇，甚至也说不上有争议。相反，令人奇怪之处恰恰在于，认为前瞻性指引将对市场产生一些特殊效力的想法。
据报岛有望担任美联储副主席的费舍尔(Stanley Fischer)曾在今年稍早表达过对前瞻性指引的忧虑。
“不要指望美联储清楚说明要做什么。”费舍尔说过。“为什么呢？因为它自己也不知道。我们不知道一年后会做什么。试图过于精准就是个错误。”
费舍尔的其他言论表明，相对于硬性承诺日期，他更青睐设定退出条件；但其观点基本一样：由于未来不可知，很难作出并信守承诺。
这让我们想到了近期美联储宣布最新前瞻性指引后的市场反应。简言之，市场走在了美联储前面，至少根据联储自己的预期来判断是这样。
美联储利率制定委员会成员普遍认为，到2015年底利率将在0.75%，仅有两位成员认为明年有可能升息。与之相较，期货市场快速波动，反应收紧政策步伐会快得多。金融市场认为首次升息可能在2015年3月出现，当年年底前短期利率可能升至1%以上。
随着美联储的承诺与市场的判断之间出现差距，金融市场将照例通过波动性上升的方式来付出代价。(完) (编译 张涛/石冠兰 审校 徐文焰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。