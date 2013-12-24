《SAFT专栏》央行前瞻性指引一出，驷马难追

近期英国央行利率制定会议记录显示，由于失业率降速比央行的预估快得多，央行已开始质疑该数据！这就好像是在强调一切是多么的不堪一击。

但这不过是凸显出现实要远比央行的承诺来得复杂得多。

这一切并不足为奇，甚至也说不上有争议。相反，令人奇怪之处恰恰在于，认为前瞻性指引将对市场产生一些特殊效力的想法。

据报岛有望担任美联储副主席的费舍尔(Stanley Fischer)曾在今年稍早表达过对前瞻性指引的忧虑。

“不要指望美联储清楚说明要做什么。”费舍尔说过。“为什么呢？因为它自己也不知道。我们不知道一年后会做什么。试图过于精准就是个错误。”

费舍尔的其他言论表明，相对于硬性承诺日期，他更青睐设定退出条件；但其观点基本一样：由于未来不可知，很难作出并信守承诺。

这让我们想到了近期美联储宣布最新前瞻性指引后的市场反应。简言之，市场走在了美联储前面，至少根据联储自己的预期来判断是这样。

美联储利率制定委员会成员普遍认为，到2015年底利率将在0.75%，仅有两位成员认为明年有可能升息。与之相较，期货市场快速波动，反应收紧政策步伐会快得多。金融市场认为首次升息可能在2015年3月出现，当年年底前短期利率可能升至1%以上。