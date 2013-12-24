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货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 16:54 BJT

泰铢汇率：泰国央行称已采取行动平抑泰铢过度波动

路透曼谷12月24日 - 泰国央行一名官员周二表示，受国内政局影响，过去一周来泰铢都比其他货币疲弱，央行已采取行动平抑泰铢的过度波动。

“央行正在避免泰铢波动过剧，”泰国央行发言人Roong Mallikamas告诉记者，她并称泰铢的疲态反映了国内因素。

0832GMT，泰铢兑美元 报约32.72，稍早一度跌至32.79，为2010年3月以来最弱水准。(完) (编译 张若琪 审校 田建华)
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