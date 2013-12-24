路透基点：中石化35亿美元贷款增加两家中东银行参与--RLPC

路透香港12月24日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份银行新闻稿指出，两家中东银行加入中国石油化工集团公司(中石化，Sinopec)的35亿美元五年期贷款案。贷款案规模已由原先的25亿美元扩大至35亿美元。

阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi)香港分行加入成为主办行(lead arranger)，第一海湾银行(First Gulf Bank)新加坡分行加入成为协办行(lead manager)。

一名消息人士指出，六家原始牵头行兼簿记行的承贷金额因而调整。这六家为中国建设银行、三菱东京日联银行、花旗集团、汇丰、苏格兰皇家银行(RBS)及大华银行。建设银行原本承贷7.7833亿美元，其他五家银行分别承贷2.7833亿美元。

另外九家参与银行承贷金额不变。加拿大丰业银行、澳洲联邦银行、摩根大通香港分部、澳洲国民银行、法国兴业银行，作为牵头行(MLA)分别承贷2亿美元。

加拿大皇家银行加入成为主办行，承贷1.50亿美元，加拿大帝国商业银行(CIBC)加入成为安排行，承贷1亿美元。中国招商银行香港分行加入成为主办经理行，承贷5,000万美元，西班牙对外银行(BBVA)担任经理行，承贷3,000万美元。

一如此前报导，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码123个基点。

该案已于12月12日签约。当时消息人士称，年底前将动用大约20亿美元贷款。

银行以四种价码参贷：承诺1.50-1.99亿美元者，获得综合收益141个基点，其中费用90个基点，并取得主办行头衔；

承诺1.00-1.49亿美元者，综合收益139个基点，费用80个基点，取得安排行头衔；

承诺5,000-9,900万美元者，综合收益137个基点，费用70个基点，取得主办经理行头衔；

承诺3,000-4,900万美元者，综合收益135个基点，费用60个基点，取得经理行头衔。

这项贷款是由鼎典能源及中国石化盛骏国际投资有限公司借入。中石化提供背书保证。