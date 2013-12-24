路透基点：中石化35亿美元贷款增加两家中东银行参与--RLPC

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港12月24日 - 汤森路透旗下基点报导，根据一份银行新闻稿指出，两家中东银行加入中国石油化工集团公司(中石化，Sinopec)的35亿美元五年期贷款案。贷款案规模已由原先的25亿美元扩大至35亿美元。
阿布扎比国民银行(National Bank of Abu Dhabi)香港分行加入成为主办行(lead arranger)，第一海湾银行(First Gulf Bank)新加坡分行加入成为协办行(lead manager)。
一名消息人士指出，六家原始牵头行兼簿记行的承贷金额因而调整。这六家为中国建设银行、三菱东京日联银行、花旗集团、汇丰、苏格兰皇家银行(RBS)及大华银行。建设银行原本承贷7.7833亿美元，其他五家银行分别承贷2.7833亿美元。
另外九家参与银行承贷金额不变。加拿大丰业银行、澳洲联邦银行、摩根大通香港分部、澳洲国民银行、法国兴业银行，作为牵头行(MLA)分别承贷2亿美元。
加拿大皇家银行加入成为主办行，承贷1.50亿美元，加拿大帝国商业银行(CIBC)加入成为安排行，承贷1亿美元。中国招商银行香港分行加入成为主办经理行，承贷5,000万美元，西班牙对外银行(BBVA)担任经理行，承贷3,000万美元。
一如此前报导，利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码123个基点。
该案已于12月12日签约。当时消息人士称，年底前将动用大约20亿美元贷款。
银行以四种价码参贷：承诺1.50-1.99亿美元者，获得综合收益141个基点，其中费用90个基点，并取得主办行头衔；
承诺1.00-1.49亿美元者，综合收益139个基点，费用80个基点，取得安排行头衔；
承诺5,000-9,900万美元者，综合收益137个基点，费用70个基点，取得主办经理行头衔；
承诺3,000-4,900万美元者，综合收益135个基点，费用60个基点，取得经理行头衔。
这项贷款是由鼎典能源及中国石化盛骏国际投资有限公司借入。中石化提供背书保证。
这笔新贷款将用于一般运营资本。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。