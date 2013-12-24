印度金融：预计央行调整货币政策，稳定消费者物价料成为首要目标

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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印度央行已把通胀作为优先问题，自9月以来两度升息，但这引发外界对经济的担忧。印度经济增速降到了10年低位，一些分析师认为陷入了滞状态。
以往印度央行依赖趸售(批发)物价指数(WPI)，该指数是基于交易商品和服务的价格，因此偏重于企业面。
在即将出炉的报告中，“主要的预期是印度央行将确定一个锁定通胀的框架，在WPI和消费者物价指数(CPI)之间及整体和核心通胀之间作选择，”ICICI Securities Primary Dealership首席分析师A. Prasanna称。
印度11月零售物价同比涨幅升至11.24%，创下纪录高位。印度基础设施和运输手段落后，致使蔬菜价格飙升。(完)
(编译 田建华/王翔琼；审校 张涛)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。