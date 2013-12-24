中国债市：逆回购现身引领利率债回暖，收益率跌幅有限仍显预期谨慎

路透上海12月24日 - 中国央行公开市场周二意外重启七天逆回购，不仅缓和了资金市场的紧张情绪，并引领银行间债市现券走势回暖。其中利率债表现更好，而信用债仅短融稍强，中长期品种仍偏弱。

交易员指出，尽管逆回购现身有助安抚市场紧张情绪，但现券收益率跌幅有限仍显预期谨慎。如果央行紧平衡政策态度没有转变，债市仍缺乏持续走强动力。

“下了一点，幅度也一般，国债也就2-3个(基)点吧，金融债现在的流动性一般，波动幅度会更大一些，”上海一券商交易员称，“（逆回购重启）好像黑屋子里有了点亮光，但央行把市场预期都折腾乱了，接下来还是难讲。”

他并谈到，与利率债的配置价值相比，目前机构对于信用债的看法仍偏于谨慎，主要需求也集中于短端；而期限稍长一些的信用债，买卖双方的价格分歧依旧较大，难于达成交易。

为应对年末资金困局，中国央行在开展短期流动性调节工具(SLO)救急后，周二更是时隔两周意外重启七天期逆回购。290亿元的操作量虽然不大，但量存价低亦有支撑机构信心。在财政资金投放和SLO等共同助益下，推动银行间资金供给较前明显改善。

剩余期限约9.67年的国债130018券 最新成交对应收益率为4.54%，上日尾盘为4.5850%。

五年期国债期货主力合约1403 则小幅回落，收报91.650元，跌0.038元，或0.04%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 4.2068 6.4424

上日 5.2507 8.9372

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.2944/4.2422

国债参考率报价 4.1422/4.0933

金融债参考率报价 5.3822/5.3278(完)

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